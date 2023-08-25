الجيش الإيراني يجري مناورات لجميع أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الجيش الإيراني أجرى اليوم الجمعة، مناورات لجميع أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية، في مناطق واسعة من البلاد.

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وقالت الوكالة إن الجيش أطلق مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة تحت عنوان "درع حماة الولاية"، وهي مناورات تقييم عملياتي لجميع أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية الثابتة والمتحركة والأرضية والجوية، في منطقة واسعة من البلاد بحضور القائد العام للجيش الإيراني.

وفي هذه المناورات، تم تنفيذ عمليات الدعم الإلكتروني للقاعدة الجوية من قبل المقاتلات والطائرات المأهولة والمسيرة التابعة للقوات الجوية.

كما نجحت أنظمة الدفاع الإلكتروني الموجودة في المنطقة العامة للمناورات في تنفيذ عمليات الدفاع المدني والدفاع الإلكتروني ضد الطائرات المسيرة المعادية الكبيرة والصغيرة.

ولفتت الوكالة إلى أن من أهداف هذه المناورات المشتركة، تحديد وتوجيه الاتصالات اللاسلكية ونقل البيانات، وتنفيذ عمليات التدمير الجماعي بواسطة الأجسام الطائرة الصغيرة، وعمليات الحماية الإلكترونية للرادار وتعطيل وخداع الرادار الأرضي باستخدام مجموعة متنوعة من المنظومات التكتيكية والتخريبية.

كذلك يجري تنفيذ عمليات الاعتراض الجوي باستخدام مقاتلات القوات الجوية وتنفيذ عمليات التعطيل والخداع العمودي باستخدام المروحيات الهجومية لطيران الجيش.

كما تم تنفيذ عمليات التشويش والخداع الراداري والحماية الإلكترونية بـ 5 طائرات مسيرة (أبابيل 3 و4 و5 وكمان 12) وعمليات خداع الملاحة بصواريخ كروز بواسطة منصات جوية وبرية ضمن مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة "درع حماة الولاية 1402".

وتم كذلك إجراء "لعبة الحرب" من قبل خبراء الحرب الإلكترونية في القواعد العملياتية للقوات الزرقاء والبرتقالية في هذه المناورات.

يأتي ذلك غداة الكشف عن بعض الأسلحة الإيرانية الواعدة أثناء الاحتفال بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية الإيرانية، من وبينها القنابل الجوية الموجهة الصغيرة الحجم الجديدة من طراز Arman-1 و Arman-2 والتي تُوجه إلى الهدف بواسطة الملاحة الفضائية والأنظمة الاستمرارية.

المصدر: تسنيم