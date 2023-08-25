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ريابكوف: 15 طلب انضمام على طاولة "بريكس"

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ريابكوف: 15 طلب انضمام على طاولة
Globallookpress MFA Russia
نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف (صورة أرشيفية)
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صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف بأن هناك 15 طلبا مقدما للانضمام لـ "بريكس" ما يؤكد على حداثة هذه الصيغة الجديدة من التعاون الجيوسياسي.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لريابكوف حول نتائج قمة "بريكس" التي انتهت يوم أمس، حيث تابع: "إن وجود أكثر من 15 طلبا للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، والتي ظلت مطروحة على الطاولة بعد توسيع المجموعة، تشير إلى الحداثة التي يتمتع بها هذا الشكل من التعاون"، كما يدل ذلك، وفقا لريابكوف، على أن أشكال التعاون الغربية غير المتوازنة، وسياسات الإملاء والعقوبات والضغط، وفكرة أن العالم يجب أن يبنى وفقا لمبدأ "من ليس معنا فهو ضدنا"، كل هذا سيصبح من الماضي.

المصدر: RT

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