قبل ساعات من تحطمها.. طائرة بريغوجين من الداخل (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه تم تصويره داخل الطائرة التي كان على متنها مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قبل أن تتحطم في مقاطعة تفير شمال موسكو مساء الأربعاء

وحسب تقارير، فقد تم في وقت سابق طرح هذه الطائرة من طراز "إمبراير ليغاسي 600" للبيع مقابل 5 ملايين يورو.

وقام ممثلان عن المشتري المحتمل شركة "روسجيت"، بفحص الطائرة في المطار في صباح الأربعاء، أي قبل ساعات من إقلاع رحلة بريغوجين الأخيرة، وصوراها من الداخل.

وطائرة Embraer EMB-135BJ Legacy 600 هي طائرة رجال أعمال تصنع بالبرازيل، يبلغ طولها 26 مترا وتتسع لـ13 شخصا، فيما تصل مسافة تحليقها إلى حوالي 6 آلاف كيلومتر، والسرعة إلى 833 كم / ساعة والارتفاع الأقصى نحو 12.5 ألف متر.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة المنكوبة، مشيرة إلى مصرعهم جميعا، كما أكدت تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: RT