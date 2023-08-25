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طائرتان "إف-16" هولنديتان تدمران سقف مطعم في رومانيا

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طائرتان
Globallookpress
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تعرض سقف مطعم في ضواحي العاصمة الرومانية بوخارست لأضرار بعدما حلقت طائرتان هولنديتان من طراز F-16 فوقه على ارتفاع منخفض للغاية أمس الخميس، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل إعلام أن ذلك وقع عندما كانت الطائرتان اللتان وصلتا رومانيا للمشاركة في عرض جوي، تتجهان للهبوط في مطار بانيسا ببوخارست، مشيرة إلى أن سبب الحادث ربما يعود لسوء التنسيق بين الطيارين ومركز التحكم في الأرض، وخطأ في تقدير الارتفاع.

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وأضاف الإعلام الروماني أن الأضرار اقتصرت على الماديات، حيث دمرت سقف المطعم فقط، دون وقوع إصابات، وأن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

يذكر أنه في وقت سابق أعربت هولندا عن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16".

المصدر: وسائل إعلام رومانية

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