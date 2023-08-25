سيئول وواشنطن تبحثان عن الأجزاء الغارقة من صاروخ كوري شمالي

تبحث الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع كوريا الجنوبية عن الأجزاء الغارقة من صاروخ فضائي كوري شمالي فشلت بيونغ يانغ في إطلاقه أمس الخميس.

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وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، اليوم الجمعة، إن سيئول وواشنطن تتبادلان المعلومات وتنسقان معا جهود البحث، بعد أن فشلت بيونغ يانغ في إطلاق الصاروخ الذي يحمل ما تزعم أنه قمر صناعي للاستطلاع.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تقرير لها أن المرحلة الأولى من الصاروخ سقطت في المياه غرب شبه الجزيرة الكورية، بينما سقطت المرحلة الثانية في المياه شمال شرق الفلبين.

وأشارت الوزارة إلى أن كوريا الشمالية نفذت عملية الإطلاق للتعويض عن محاولتها الأولى الفاشلة في مايو، ولإظهار قدراتها واستعدادها للرد على التدريبات العسكرية الرئيسية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 31 أغسطس.

وفي مايو أطلقت بيونغ يانغ ما وصفته بأنه أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، "ماليغيونغ-1"، لكن الصاروخ الذي كان يحمله، "تشوليما-1" سقط في البحر بعد دقائق من الإطلاق.

المصدر: يونهاب