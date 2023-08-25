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الأمم المتحدة تعيد فتح قصرها في جنيف بعد "خطر أمني"

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الأمم المتحدة تعيد فتح قصرها في جنيف بعد
ungeneva
قصر الأمم المتحدة في جنيف
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أعادت الأمم المتحدة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بعد أن أغلقته في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسبب "خطر أمني" غير محدد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن. وأعيد فتح جميع نقاط الوصول"، دون تقديم أي تفاصيل حول المشكلة الأمنية.

ويضم مبنى قصر الأمم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني ومسؤولي الدولة.

مكتب الأمم المتحدة في جنيف (UNOG)، ومقره في قصر الأمم التاريخي، هو ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد مقر الأمم المتحدة في نيويورك. يقع المرفق في حديقة أريانا في جنيف، سويسرا.

يعد قصر الأمم أحد أكبر مراكز المؤتمرات الدبلوماسية على مستوى العالم. يتم تنظيم حوالي 8000 اجتماع كل عام. يعود تاريخ معظم غرف الاجتماعات إلى البناء الأصلي لقصر الأمم في الثلاثينيات.

هذا وتبلغ مساحة المبنى 206.345 متر مربع، ويضم 54 بابا، و34 غرفة اجتماعات.

المصدر: devdiscourse + un geneva

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