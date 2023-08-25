رغم ترجيحات إقالته.. رئيس الوزراء الكوري الشمالي يقوم بأول نشاط عقب توبيخ قاس من كيم

بعث رئيس الوزراء الكوري الشمالي كيم دوك هون رسالة تهنئة لنظيره التايلاندي الجديد، في أول نشاط له بعد تعرضه لتوبيخ قاس من قبل الزعيم كيم جونغ أون.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن دوك-هون أرسل رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء تايلاند الجديد سريتا تافيسين، مشيرة إلى أن هذا هو أول نشاط له بعد 3 أيام من تعرضه لتوبيخ قاس من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وأعرب رئيس الوزراء الكوري الشمالي في رسالة التهنئة عن ثقته في أن العلاقات الودية والتعاونية بين كوريا الشمالية وتايلاند ستستمر في التقدم والازدهار في المستقبل، وفقا لما قالته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفي وقت سابق، من الأسبوع الجاري، انتقد كيم رئيس الوزراء لفشله في منع الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية بسبب الفيضانات الأخيرة، ما أثار تكهنات بأن رئيس الوزراء الذي تم تعيينه في 2020 قد يتم استبداله.

وكان الزعيم الكوري الشمالي وبّخ حكومته بوقت سابق هذا الأسبوع، لتعاملها "غير المسؤول" مع الفيضانات المرتبطة بالعاصفة الأخيرة "خانون".

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية، كيم في حقل أرز غمرته مياه الفيضانات في منطقة نامفو، وهو يعطي تعليمات لمسؤولين متجهمي الوجوه، وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فقد قال كيم إن الأضرار "لم تكن بسبب كوارث طبيعية بل بسبب كارثة إنسانية، جراء عدم مسؤولية أشخاص كسالى".

وأضافت الوكالة أن كيم "لام بشدة" المسؤولين الحكوميين، مستهدفا رئيس الوزراء كيم توك هون، حيث أن الأخير "زار الموقع مرة أو مرتين كمتفرج".

ومرت العاصفة المدارية "خانون" في وقت سابق من أغسطس، عبر كوريا الشمالية، وهي دولة معرضة للفيضانات بسبب نقص البنى التحتية وإزالة الغابات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أن الفيضانات غمرت أكثر من 560 هكتارا من الأراضي، خصوصا حقول الأرز. وأصدر كيم أوامره "بمعاقبة المسؤولين بشدة".

المصدر: يونهاب