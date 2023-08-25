رئيس بوليفيا: بحثت مع لافروف ملفات الليثيوم والموارد الهيدروكربونية

أعلن رئيس بوليفيا لويس آرسي أنه بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ملفات الليثيوم والموارد الهيدروكربونية.

وقال آرسي لوكالة "نوفوستي": "بحثنا المواضيع العامة. منها مركز للأبحاث النووية، وملف الليثيوم وملف التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية وغيرها".

وأضاف أنه بحث كذلك موضوع التصدي للكوارث الطبيعية.

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وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت في بيان لها في ختام المباحثات بين لافروف وآرسي على هامش قمة "بريكس"، أن الجانبين "أكدا على النهج الرامي إلى تعزيز الشراكة الروسية البوليفية المتعددة الجوانب. وأعير الاهتمام الخاص بالجوانب الأساسية لتوسيع الحوار السياسي والتعاون في الشؤون الدولية".

وأضاف البيان أنهما بحثا "الخطوات اللاحقة لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار". وتناولا كذلك المسائل المتعلقة بطلب بوليفيا الانضمام إلى "بريكس".

يذكر أن سيرغي لافروف ترأس الوفد الروسي إلى قمة مجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبورغ في جمهورية جنوب إفريقيا.

المصدر: RT + "نوفوستي"