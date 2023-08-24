الدفاع الروسية تحبط محاولة قوات كييف استهداف مواقع مدنية بصاروخ "إس - 200" وتعترضه في سماء كالوغا
РИА Новости / Григорий Сысоев
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف ليل الخميس الجمعة بصاروخ دفاع جوي من طراز "إس-200" معدل على مواقع مدنية تقع داخل الأراضي الروسية.
وأكدت وزارة الدفاع أنه تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه بواسطة منظومات الدفاع الجوي في سماء مقاطعة كالوغا الروسية.
وكانت الوزارة قد أعلنت أمس عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا وأخرى فوق مقاطعة كالوغا المجاورة ليلة الأربعاء الخميس.
وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.
المصدر: RT