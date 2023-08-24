وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في مقاطعة زابوروجيه وأوديسا

هز انفجار مدينة زابوروجيه الواقعة تحت سيطرة قوات كييف وسط أنباء عن وقوع غارة جوية حيث كتبت صحيفة "سترانا" المحلية في قناتها على "تلغرام": "هناك بلاغات عن انفجار في زابوروجيه".

وتم في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف، الإعلان عن حالة التأهب الجوي جراء غارة جوية في وقت وقوع الانفجار عند الساعة 21.59 (نفس توقيت موسكو).

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وفي سياق متصل، وقعت انفجارات في مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف بعد الإعلان عن حالة التأهب الجوّي

وأبلغ حاكم مقاطعة أوديسا، أوليغ كيبر، عن وقع الانفجارات في أوديسا جنوبي أوكرانيا، بحسبما ذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية من دون إعطاء أي تفاصيل.

كما سبق للمسؤول الأوكراني أن أبلغ عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة. وفق ما ذكرته صحيفة "سترانا"، فإن الدفاع الجوي كان يعمل في نطاق مدينة تشيرنومورسك، حيث يقع الميناء البحري.

وقد بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأوكرانية الخاصة.

وشن الجيش الروسي ضربات على مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادات العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لقوات كييف.

المصدر: نوفوستي + تاس