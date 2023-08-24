وزير خارجية الأرجنتين يعلق على انضمام بلاده إلى "مجموعة بريكس"

أكد وزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني سانتياغو كافييرو أن انضمام بلاده لمجموعة بريكس يمثل فرصا كبيرة أمام التجارة الخارجية للبلاد إذ تتضمن دولا مهمة بخصوص تجارة الأرجنتين.

وصرّح كافييرو بأن "(انضمام الأرجنتين إلى بريكس) يمثل فرصا كبيرة للمشاركة في هذه الآلية في داخل المنظمة، لأنها تحتوي على دول مهمة للغاية للتجارة الأرجنتينية".

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وقال كافييرو: "إن ثلاثة أعضاء في بريكس شركاء تجاريون للأرجنتين، وبالتالي فإن فرصة توسيع الصادرات معهم تبدو بمثابة تحد مثير للاهتمام بالنسبة لنا."

هذا وقد انعقدت قمة "مجموعة بريكس" في جوهانسبرغ بين 22 و24 أغسطس الجاري، وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وخلال القمة، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الدعوة الرسمية للأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام إلى "مجموعة بريكس".

وقال إن العضوية الكاملة لهذه الدول في "بريكس" ستبدأ في الأول من يناير 2024.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت عن اتفاق دول "بريكس" على الوثيقة التي تحدد مبادئ قبول أعضاء جدد في المجموعة.

المصدر: نوفوستي