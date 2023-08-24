كبير مستشاري أردوغان يلتقي نوابا أمريكيين في المجمع الرئاسي بأنقرة

التقى كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السفير عاكف تشاغاطاي قليج، يوم الخميس، أعضاء من مجلس النواب الأمريكي في العاصمة أنقرة.

وقال قليج في منشور عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إنه التقى أعضاء مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون ودين فيليبس وفكتوريا سبارتز، في المجمع الرئاسي التركي.

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وأشار إلى أن اللقاء تناول قضايا إقليمية وعالمية، بجانب العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وأعرب كبير مستشاري الرئيس التركي عن شكره للنواب الأمريكيين على الزيارة "المثمرة".

هذا، وذكرت وكالة "الأناضول" أن نوابا في كل من البرلمان التركي ومجلس النواب الأمريكي بحثا الخميس في العاصمة أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية.

وقالت الوكالة إن الجانبين التركي والأمريكي بحثا خلال مأدبة غداء العلاقات الثنائية، وأهمية المباحثات بين برلماني البلدين.

وبحثا أيضا مكافحة تنظيمي "حزب العمال الكردستاني" و"غولن" والعلاقات التجارية، وملفات الأمن والصناعات الدفاعية وحلف الناتو، وقضايا إقليمية.

كما أفادت الوكالة بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي، أقام مأدبة غداء على شرف الضيوف الأمريكيين في أنقرة.

المصدر: الأناضول