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البنتاغون يقدم معلوماته عن حادثة طائرة بريغوجين

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البنتاغون يقدم معلوماته عن حادثة طائرة بريغوجين
Globallookpress
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أعلن البنتاغون اليوم الخميس عدم امتلاكه أي معطيات تدعم فرضية أنّ الطائرة التي كان مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين على متنها، وتحطّمت الأربعاء، قد أُسقطت بصاروخ أرض-جو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر إنّ الجيش الأمريكي لا يمتلك "معلومات تشير إلى ارتباط صاروخ أرض-جو" بالحادث، مشيراً إلى أنّ التكهّنات بتحطّم الطائرة لهذا السبب "غير دقيقة".

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كان على قائمة ركابها.. تطورات تحطم طائرة خاصة تابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس إنه "لم يتفاجأ" بتحطم الطائرة الخاصة في مقاطعة تفير الروسية، والتي كان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ضمن قائمة ركابها.

وأوضح البيت الأبيض أن "بايدن يقضي حاليا إجازة في بحيرة تاهو بولاية نيفادا". مؤكدا أنه "لا يملك بيانات دقيقة عن تحطم الطائرة في مقاطعة تفير الروسية، التي كان يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركابها، لكنه لم يتفاجأ بما حدث".

بدورها، فتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا بالحادث، ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في حادث تحطم الطائرة.

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير الروسية.

وقال بوتين: "بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا، وساهمت فاغنر بشكل فعّال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا".

المصدر: أ ف ب + تاس + RT

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