بوشيلين: استخدام القوات الأوكرانية للذخائر العنقودية يشكل خطرا كبيرا على المدنيين

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن استخدام القوات الأوكرانية للذخائر العنقودية في استهداف المناطق المأهولة بالسكان يشكل خطرا شديدا على المدنيين.

وقال بوشيلين خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أولا وقبل كل شيء، إنها خطرة على المدنيين، لأن الذخائر العنقودية لها تأثير واسع النطاق".

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وأشار إلى أنه ليس جميع المواطنين يدركون كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور، لأن الذخائر الصغيرة لا تنفجر دائما على الفور.

واعتبر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن توريدات الولايات المتحدة للقذائف العنقودية إلى أوكرانيا توجه ضربة "إلى ما تبقى" من العلاقات الروسية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم 7 يوليو عن قرار إرسال القذائف العنقودية إلى أوكرانيا.

المصدر: RT