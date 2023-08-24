"The Hill": خيار وحيد أمام زيلينسكي لمنع انهيار أوكرانيا

حذرت صحيفة The Hill الأمريكية من أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أمام خيار وحيد لضمان عدم انهيار أوكرانيا، وهو استعادة شبه جزيرة القرم ذات الموقع الاستراتيجي في منطقة البحر الأسود.

وذكر مقال الصحيفة الأمريكية أن أوكرانيا لا يمكن أن تبقى على الخريطة من دون القرم، معتبرة أن البلد الذي ستتبع له شبه الجزيرة سيكون الدولة المهيمنة على منطقة شمال البحر الأسود على المستويين الاقتصادي والعسكري.

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وأردفت الصحيفة في مقالها أن الصيغة الوحيدة الممكنة لبقاء الدولة الأوكرانية في الوقت الحالي أمام زيلينسكي هي "شبه جزيرة القرم أو الانهيار".

واعتبر كاتب المقال أن "شبه الجزيرة كجزء من روسيا الاتحادية ستكون خنجرا ذا حدين يستهدف أوكرانيا".

ومن المعروف أن زيلينسكي أفصح عدة مرات عن رغبته في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم. وفي وقت سابق، أعلن عن إعداد قائمة من الخطوات الشاملة لـ"إزالة احتلال" الإقليم، ووعد بإعادتها بسرعة إلى "نسيج الدولة الأوكرانية".

إلى ذلك، وصفت روسيا النوايا التي أعربت عنها كييف حول القرم بأنها "انتحارية"، مشيرة إلى أنه من المستحيل الاستيلاء على جزء من الأراضي من قوة نووية قوية.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الهجمات على شبه جزيرة القرم ستتبعها ضربات انتقامية.

المصدر: نوفوستي