رئيس جيبوتي: إفريقيا وبمساعدة "بريكس" يمكنها تغيير المشهد القائم وتعزيز النمو الشامل

أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة أن دول إفريقيا قادرة بمساعدة "مجموعة بريكس" على التخلص من الفقر وتغيير الأوضاع نحو الأفضل مشيرا إلى امتلاك دول القارة السمراء كافة الموارد اللازمة.

عبّر الرئيس إسماعيل عمر غيلة، في كلمته خلال اجتماع قادة "مجموعة بريكس" مع الممثلين المدعوين من البلدان الإفريقية والمرشحين لعضوية "بريكس"، عن وجهة نظره التي تقول "إنه مع بعضنا البعض نمتلك القدرة (اللازمة) من أجل تغيير المشهد القائم وتعزيز النمو الشامل والقضاء على الفقر".

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وأضاف: "من خلال توحيد القوى، يُمكننا إقامة عالم لا يتخلف فيه أي بلد عن بقية الركب، حيث يتم فيه تقاسم الرخاء على قدم المساواة وتكون التنمية المستدامة حقيقة واقعة".

وبحسب الرئيس الجيبوتي، فإن إفريقيا تمتلك الموارد اللازمة لهذا الأمر، مبينا أنه في حال تم دمجها مع الفرص والإمكانات الاستثمارية لدول "مجموعة بريكس"، فسوف تنشأ "فرص لا تصدق" لجميع البلدان.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته لمنتدى الأعمال المنعقد على هامش القمة يوم الثلاثاء الماضي إنه "من المهم، في مثل هذه الظروف، أن تعمل دول "بريكس" على تعزيز التفاعل، وأن يؤدي عملنا المشترك على ضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة ومثمرة".

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وقال: "إلّا أن الأمر الرئيسي هو أن نتعاون على مبادئ المساواة، ودعم الشراكة، واحترام مصالح بعضنا البعض، وهو جوهر المسار الاستراتيجي الموجه نحو المستقبل لمجموعتنا، وهو المسار الذي يلبي تطلعات الجزء الرئيسي من المجمع الدولي، ما يسمى بالأغلبية العالمية".

المصدر: تاس + RT