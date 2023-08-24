ادعى أنه طالب لجوء سوري.. محكمة ألمانية ترفض استئناف جندي مدان بالتخطيط لمهاجمة سياسيين (صورة)

رفضت محكمة اتحادية ألمانية استئنافا قدمه جندي بالجيش كان يدعي بأنه طالب لجوء سوري وأدين العام الماضي بتهمة التآمر لمهاجمة سياسيين بارزين.

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والجندي الذي تم كشف هويته على أنه يدعى "فرانكو أ." فقط التزاما بلوائح الخصوصية الألمانية، أدين من قبل محكمة ولاية فرانكفورت في يوليو 2022 بتهمة الإعداد لجريمة خطيرة تهدف إلى تعريض الدولة للخطر والاحتيال وانتهاك قوانين الأسلحة.

وحكمت عليه المحكمة التي وجدت لديه آراء يمينية متطرفة، بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف السنة.

وقالت محكمة العدل الفيدرالية في بيان يوم الخميس إن القضاة رفضوا استئنافه.

وأكدت المحكمة أنه لا أساس للاستئناف من الصحة بشكل واضح وأنه ليست هناك أي أخطاء قانونية ارتكبت لتلحق الضرر به.

جدير بالذكر أن القضاء الألماني حكم في يوليو 2022 على ضابط سابق في الجيش متهم بالتخطيط لهجوم يميني متطرف وانتحل صفة لاجئ سوري بالسجن خمس سنوات ونصف السنة.

AP

المصدر: أ ب