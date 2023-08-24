لافروف: جميع أعضاء "بريكس" مع إبقاء اسم المجموعة الحالي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كل دول مجموعة "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) تؤيد الاحتفاظ بالاسم، وليس لدى الدول المنضمة حديثا اقتراحات بخلاف ذلك.

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وقال لافروف للصحفيين اليوم الخميس في ختام قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا: "الجميع (متفقون على) إبقاء الاسم (الحالي). لقد أصبح بالفعل علامة تجارية، ولم تطرح أي من الدول الجديدة المنضمة إلى عضوية بريكس اقتراحا بخلاف ذلك".

وأضاف أن "الجميع يفهمون أنه من الأفضل ترك كل شيء كما هو"، موضحا أن "ذلك سيشدد على استمرارية عملنا بأكمله".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، عقب اختتام القمة الـ15 لـ"بريكس"، والتي عقدت في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبورغ، عن توسيع المجموعة، حيث ستنضم إليها 6 دول هي مصر والإمارات والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من 1 يناير 2024.

المصدر: RT