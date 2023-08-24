كوريا الشمالية تطالب اليابان بوقف تفريغ مياه محطة فوكوشيما في المحيط فورا

حضت وزارة خارجية كوريا الشمالية اليوم الخميس في بيان، اليابان على أن تتوقف "فورا عن تفريغ مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط الهادئ.

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وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية "على اليابان التوقف فورا عن تفريغ المياه الخطيرة الملوثة نوويا والتي تشكل تهديدا جسيما لسلامة البشرية ومستقبلها".

بدأت اليابان الخميس تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وقد تم تشغيل مضخات لنقل المياه إلى المحيط، حيث سيتم تصريف المياه المعالجة على مسافة كيلومتر من الساحل من خلال نفق تحت الماء. ويبلغ معدل التصريف 460 طنا من المياه في اليوم، بعد أن يتم تخفيف كل طن بـ 1.2 ألف طن من مياه البحر النقية.

وجاء تصريف المياه المشعة المثير للجدل بعدما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي موافقتها على خطة التصريف، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.

ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالى 17 يوما وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة للمحطة في وقت سابق إنها تخطط لتصريف 31,200 طن من المياه المعالجة في ثلاث عمليات تصريف أخرى بحلول مارس من العام القادم.

وقد بلغ حجم المياه المخزنة في محطة فوكوشيما أكثر من 1.3 مليون طن من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم "ALPS"، منذ انهيار 3 مفاعلات نووية بعد الزلزال القوي الذي ضرب الساحل في عام 2011.

المصدر: أ ف ب