 
مباشر
عاجل
بن فرحان في قمة "بريكس": يجب مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول

كوريا الشمالية تطالب اليابان بوقف تفريغ مياه محطة فوكوشيما في المحيط فورا

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطالب اليابان بوقف تفريغ مياه محطة فوكوشيما في المحيط فورا
Globallookpress
محطة الطاقة النووية في فوكوشيما داييتشي التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) والتي تضررت بسبب التسونامي 2011
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vx29

حضت وزارة خارجية كوريا الشمالية اليوم الخميس في بيان، اليابان على أن تتوقف "فورا عن تفريغ مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط الهادئ.

إقرأ المزيد
الصين وروسيا تطالبان اليابان بتوضيحات بشأن المياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيما
الصين وروسيا تطالبان اليابان بتوضيحات بشأن المياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيما

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية "على اليابان التوقف فورا عن تفريغ المياه الخطيرة الملوثة نوويا والتي تشكل تهديدا جسيما لسلامة البشرية ومستقبلها".

بدأت اليابان الخميس تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وقد تم تشغيل مضخات لنقل المياه إلى المحيط، حيث سيتم تصريف المياه المعالجة على مسافة كيلومتر من الساحل من خلال نفق تحت الماء. ويبلغ معدل التصريف 460 طنا من المياه في اليوم، بعد أن يتم تخفيف كل طن بـ 1.2 ألف طن من مياه البحر النقية.

وجاء تصريف المياه المشعة المثير للجدل بعدما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي موافقتها على خطة التصريف، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.

ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالى 17 يوما وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة للمحطة في وقت سابق إنها تخطط لتصريف 31,200 طن من المياه المعالجة في ثلاث عمليات تصريف أخرى بحلول مارس من العام القادم.

وقد بلغ حجم المياه المخزنة في محطة فوكوشيما أكثر من 1.3 مليون طن من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم "ALPS"، منذ انهيار 3 مفاعلات نووية بعد الزلزال القوي الذي ضرب الساحل في عام 2011.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا