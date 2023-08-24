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المحكمة الروسية تجدد حبس مراسل "وول ستريت جورنال"

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المحكمة الروسية تجدد حبس مراسل
Petrov Sergeynews.ru
مراسل "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش (صورة أرشيفية)
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جددت محكمة ليفورتوفو احتجاز المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المتهم بالتجسس، حتى نهاية نوفمبر.

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وقالت المحكمة في حيثياتها إنها "وافقت على طلب محقق هيئة الأمن الفدرالية تمديد اعتقاد غيرشكوفيتش حتى 30 نوفمبر".

وجرت وقائع الجلسة خلف الأبواب المغلقة، حيث تتضمن القضية مواد سرية، بينما تنتهي فترة الاحتجاز السابقة في 30 أغسطس الجاري.

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية قد اعتقلت المراسل الأمريكي في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء في بيان الهيئة أن غيرشكوفيتش كان يجمع معلومات "تعتبر سرا من أسرار الدولة حول نشاط إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة".

المصدر: RT

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