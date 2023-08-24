قبرص.. القبارصة الأتراك يشتبكون مجددا مع عناصر البعثة الأممية عقب تحذيرات مجلس الأمن (فيديو)

تجددت الاشتباكات بين عمال قبارصة أتراك وعناصر من قوات الأمم المتحدة العاملة في قبرص، على خلفية أشغال في طريق عند المنطقة الحدودية الفاصلة بين شطري الجزيرة.

وأظهر مقطع فيديو عمال قبارصة أتراك يهاجمون عناصر من القوة البريطانية العاملة ضمن القوات الأممية التي اعترضت على سير الأعمال، على اعتبار أن المنطقة التي تجري فيها الأشغال تعد ضمن سلطتها.

قبل أيام جرفت الجرافات التركية سيارات الأمم المتحدة عندما حاولت منع أعمال شق طريق لصالح قرية مسلمة في جمهورية شمالي قبرص التركية..



اليوم قوة بريطانية ضمن القوات الأممية تحاول مجددا منع شق الطريق فكان الرد بشن العمال الأتراك هجوم على تلك القوة وضرب عناصرها وطردها من المكان..

👏🏻💪🏻 pic.twitter.com/k5ArWOevhD — Hamza Tekin حمزة تكين 🇹🇷 (@Hamza_tekin2023) August 23, 2023

وأثارت محاولات بعثة الأمم المتحدة منع الأشغال التي تهدف إلى شق طريق في بلدة بايل Pile في الشطر الشمالي من قبرص، توترا غير مسبوق منذ سنوات في الجزيرة.

وتقع بلدة بايل داخل الخط الأخر الذي حددته الأمم المتحدة للفصل بين شطري الجزيرة، حيث تسعى السلطات في قبرص الشمالية، غير المعترف بها دوليا سوى من تركيا، إلى فتح طريق يتيح لأهالي البلدة من القبارصة الأتراك العبور إلى الشطر الشمالي من الجزيرة.

( الاعلام احيانا يحول الضحيه الى جلاد)

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" قصة طريق Pile الذي قد يفجر الاوضاع في قبرص والذي تناوله الاعلام الغربي على ان قبرص التركيه تعتدي على جنود الامم المتحده"



قرية Pile قريه سكانها اتراك ويونانيين "

" تقع القريه داخل الشريط الاخضر العازل الذي أقامته الأمم المتحده للفصل… pic.twitter.com/sDV8Ni2Sdi — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) August 19, 2023

وعلى خلفية التوتر، اتهمت أنقرة الأمم المتحدة بالانحياز وعدم الحياد في القضية القبرصية، فيما استنكر مجلس الأمن الدولي هذه الحوادث، التي تعد الأخطر منذ سنوات، ودعا في بيان إلى إزالة جميع أعمال الإنشاء ووقف الأنشطة العسكرية والمدنية غير المصرح بها على امتداد خط وقف إطلاق النار في الجزيرة.

المصدر: وكالات