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قبرص.. القبارصة الأتراك يشتبكون مجددا مع عناصر البعثة الأممية عقب تحذيرات مجلس الأمن (فيديو)

أخبار العالم

قبرص.. القبارصة الأتراك يشتبكون مجددا مع عناصر البعثة الأممية عقب تحذيرات مجلس الأمن (فيديو)
Globallookpress
علم تركيا، وعلم شمال قبرص غير المعترف بها
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تجددت الاشتباكات بين عمال قبارصة أتراك وعناصر من قوات الأمم المتحدة العاملة في قبرص، على خلفية أشغال في طريق عند المنطقة الحدودية الفاصلة بين شطري الجزيرة.

وأظهر مقطع فيديو عمال قبارصة أتراك يهاجمون عناصر من القوة البريطانية العاملة ضمن القوات الأممية التي اعترضت على سير الأعمال، على اعتبار أن المنطقة التي تجري فيها الأشغال تعد ضمن سلطتها.

وأثارت محاولات بعثة الأمم المتحدة منع الأشغال التي تهدف إلى شق طريق في بلدة بايل Pile في الشطر الشمالي من قبرص، توترا غير مسبوق منذ سنوات في الجزيرة.

وتقع بلدة بايل داخل الخط الأخر الذي حددته الأمم المتحدة للفصل بين شطري الجزيرة، حيث تسعى السلطات في قبرص الشمالية، غير المعترف بها دوليا سوى من تركيا، إلى فتح طريق يتيح لأهالي البلدة من القبارصة الأتراك العبور إلى الشطر الشمالي من الجزيرة.

وعلى خلفية التوتر، اتهمت أنقرة الأمم المتحدة بالانحياز وعدم الحياد في القضية القبرصية، فيما استنكر مجلس الأمن الدولي هذه الحوادث، التي تعد الأخطر منذ سنوات، ودعا في بيان إلى إزالة جميع أعمال الإنشاء ووقف الأنشطة العسكرية والمدنية غير المصرح بها على امتداد خط وقف إطلاق النار في الجزيرة.

المصدر: وكالات

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