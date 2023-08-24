اعتقال 16 طالبا جامعيا حاولوا اقتحام السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، باعتقال 16 طالبا جامعيا حاولوا اقتحام السفارة اليابانية في سيئول.

إقرأ المزيد

ووفقا للشرطة، حاول الطلاب، الذين تجمعوا في الطابق الثامن من المبنى الذي يضم السفارة اليابانية، دخول مكتب السفارة في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. وكانوا يرددون هتافات منددة بتصريف المياه المشعة.

وقامت الشرطة باعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ومخالفة قانون التجمع والتظاهر.

وبدأت اليابان، اليوم الخميس، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية، بحسب ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وتم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم، التي لا تشكل خطرا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

من جهتها، نددت الصين بهذا العمل، معتبرة أنه "أناني وغير مسؤول"، كما علقت كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية. ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى حوالى 17 يوما وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.

وتنوي "تيبكو" القيام بثلاث عمليات تصريف أخرى بحلول نهاية مارس المقبل بكميات موازية للعملية الأولى.

المصدر: يونهاب+ أ ف ب