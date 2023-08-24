صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الخميس، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدد من المقاطعات الأوكرانية.

وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في تشيركاسي وكيروفوغراد وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، من الساعة 01:48 إلى 02:22 فجرا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجار ضخم هز منطقة بورشاغوفكا التاريخية غرب العاصمة كييف، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.

وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.