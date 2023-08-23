بالفيديو.. مقاتلات "سو-34" الروسية تدمر منظومة "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية

دمرت القوات الروسية في ضربات دقيقة بمقاتلات "سو-34"، منظومتين للصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" ومحطة رادار ومركز قيادة للدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية شمال شرق نيكولاييف.

ودمرت مقاتلات "سو-34" بأربعة صواريخ على بعد 12 كم شمال شرق نيكولاييف، منظومتين للصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار ومركز قيادة للدفاع الجوي تابعة للقوات الأوكرانية.

ودمرت القوات الروسية في وقت سابق، بطارية منظومة "إس-300" التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية هجومه المضاد الفاشل، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، فشل قوات كييف في تنفيذ عمليات اختراق على كافة المحاور وتكبّدها خلال اليوم الماضي 700 قتيل، وعشرات الآليات العسكرية.

وتحاول القوات الأوكرانية منذ يونيو الماضي، اختراق خطوط الدفاع الروسية على طول خط الجبهة، مطلقة "هجوما مضادا" فشل في تحقيق أهدافه، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة والمدمرة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العدو لم يحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين أصيبوا بخيبة أمل إزاء مسار "الهجوم المضاد". ووفقا له، فإن كييف لا تساعدها إمدادات الأسلحة والذخيرة، ولا إرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين.

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المصدر: RT