رد من زيلينسكي على مقترح مبادلة عضوية الناتو بـ"أراض أوكرانية"

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "إن إجراء مبادلة في عضوية حلف الناتو مقابل أراضينا لا يمكن وضعها في إطار المحادثات الصادقة، وإنما هي استفزاز مصطنع أو ربما غير مصطنع".

وأكد الرئيس زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "رادا" التلفزيونية، أن الحديث عن مقايضة ما قال إنها أراض أوكرانية، مقابل الحصول على عضوية حلف الناتو لا تعتبر محادثات صادقة، معتبرا أنها تندرج ضمن الاستفزازات المصطنعة أو غير المصطنعة.

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ومن المعروف أنه في 15 أغسطس الجاري، خرج مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو ستيان جنسن، بمقترح لوقف القتال وضم أوكرانيا إلى الحلف، وقال إنه لا يستبعد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو مقابل التنازل عن جزء من الأراضي لصالح روسيا، وبعدها تراجع عن تصريحه مقرا بخطئه دون تقديم أي تفسير.

يشار إلى أن تلك التصريحات كانت بالتزامن مع ورود المزيد من التقارير الغربية المقرّة بسوء تقدير رعاة كييف لقدرة قواتها على تحقيق معجزة وإحداث اختراق في الميدان خلال الهجوم المضاد.

المصدر: RT + تاس