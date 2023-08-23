قبرص تعتقل خمسة سوريين يشتبه بتورطهم في شبكة للاتجار بالبشر

قالت السلطات القبرصية اليوم الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت خمسة سوريين يشتبه بمشاركتهم في عصابة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر.

وأوضحت رئاسة قبرص في بيان إن "مداهمة نفذتها الشرطة في الصباح الباكر في منطقة ليماسول جنوب البلاد، ضبطت خمسة سوريين، ومن المتوقع اعتقال مزيد من الأشخاص، كما تجمع السلطات معلومات حول المشتبه فيهم على مدى عدة أشهر".

وأضافت: "في محاولة للتعامل بفاعلية مع مسألة الهجرة، من الضروري مواجهة عصابات الاتجار التي تعرض حياة المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون دخول البلاد للخطر".

وتعاني الجزيرة الواقعة بين ثلاث قارات، من تزايد في الأعوام القليلة الماضية للهجرة غير النظامية، وارتفاع عدد الوافدين إليها من البحر هذه الأيام.

هذا وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن قبرص تلقت 5563 طلب لجوء جديد حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة بعدد طلبات بلغ 21565 طلبا في عام 2022.

كما تمكنت الشرطة القبرصية، في وقت سابق، من إنقاذ 18 مهاجرا سوريا بعد أن بدأت المياه في دخول قاربهم على بعد 5.6 كيلومتر من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

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المصدر: وكالات