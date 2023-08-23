لافروف يلتقي نظيره الهندي على هامش قمة "بريكس"

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ.

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وتبادل الوزيران وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، والتفاعل في الأمم المتحدة و مجموعة العشرين و "بريكس".

كما بحثا الخطوات العملية لزيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون اللوجستي والمالي بين البلدين.

وقبيل بدء الاجتماع هنأ لافروف نظيره الهندي على الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "تشاندرايان –3 " على سطح القمر، مشيرا إلى أن هذا "إنجاز مثير للإعجاب للغاية".

ومن جانبه، قال جايشانكار، إن بلاده "سعيدة للغاية" بنجاح مسعاها في إنزال مركبة فضائية فوق القمر.

المصدر: RT