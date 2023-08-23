 
مباشر

لافروف يلتقي نظيره الهندي على هامش قمة "بريكس"

أخبار العالم

لافروف يلتقي نظيره الهندي على هامش قمة
ria.ru
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwww

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ.

إقرأ المزيد
لا تسعى لتكون
لا تسعى لتكون "قوة جماعية مهيمنة جديدة".. لافروف يوضح أولويات مجموعة "بريكس"

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، والتفاعل في الأمم المتحدة و مجموعة العشرين و "بريكس".

كما بحثا الخطوات العملية لزيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون اللوجستي والمالي بين البلدين.

وقبيل بدء الاجتماع هنأ لافروف نظيره الهندي على الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "تشاندرايان –3 " على سطح القمر، مشيرا إلى أن هذا "إنجاز مثير للإعجاب للغاية".

ومن جانبه، قال جايشانكار، إن بلاده "سعيدة للغاية" بنجاح مسعاها في إنزال مركبة فضائية فوق القمر.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا