مجلس حقوق الإنسان الأممي يعرب عن قلقه بشأن عرقلة بناء مسجد بكوريا الجنوبية

‏أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن قلقه بشأن عرقلة بناء مسجد في المنطقة الشمالية "بوك غو" في مدينة دايغو.

وأرسل مجلس حقوق الإنسان رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فيما يتعلق بالنزاع حول بناء مسجد في المنطقة الشمالية "بوك غو" في مدينة "دايغو" في 2 أغسطس، حيث أشار في الرسالة إلى أن "اللافتات التي رفعها السكان المعارضون لبناء المسجد، وفقا لما ذكره مكتب منطقة بوك غو، اليوم الأربعاء، اشتلمت على عبارات مسيئة".

وأعرب مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقه إزاء أقوال وسلوك سكان الحي الذين يعارضون بناء المسجد، بناء على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).

وطلب مجلس حقوق الإنسان الأممي رد مكتب منطقة "بوك غو" في غضون 60 يوما، قائلا إنه "بعد مرور هذه الفترة، سيتم نشر الرسالة الرسمية التي أرسلها مجلس حقوق الإنسان الأممي ورد الحكومة الكورية على الموقع الإلكتروني". كما أضاف: "نحث على اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع حدوث المشاكل المحتملة".

كما طالب مجلس حقوق الإنسان ببيان التدابير المتخذة لمنع العرقلة غير المعقولة لبناء المسجد، واحترام الحرية الدينية للمسلمين في المنطقة وغيرها.

وردا على ذلك، قال رئيس مكتب منطقة بوك غو، بيه كوانغ سيك، إنه يخطط لإرسال وثيقة تشير إلى جهود المكتب المبذولة للتوسط بين صاحب المسجد وسكان الحي إلى وزارة الخارجية.

كما أكد صاحب المسجد: "الرسالة الرسمية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي الأمل بالنسبة لنا.. يبدو أن مكتب المنطقة لا يهتم بحل هذه المشكلة بناء على القانون. وكان الوضع صعبا جدا من الناحية المالية والنفسية".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالة "يونهاب"