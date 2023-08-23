ليبيا.. ملتقى الأحزاب والقوى السياسية ولجنة 90 في ليبيا يؤكدون على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة

أكد ملتقى الأحزاب والقوى السياسية ولجنة الــ 90 في ليبيا على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة لتسهم في توفير المناخ اللازم لعملية الانتخابات في البلاد.

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وطالبت القوى السياسية في بيان لها المجلس الرئاسي الليبي بالترتيب القانوني لتجميد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة في حال فشلهم في صياغة قوانين توافقية لإجراء الانتخابات.

القوى السياسية أشارت في بيانها لضرورة تشكيل جسم تشريعي يتولى الإشراف على العملية الانتخابية في ليبيا بما في ذلك التشريعات اللازمة حال فشل المجلس الرئاسي في اتخاذ خطوات تجميد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

واستهجن الحاضرون ما جاء في بيان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الليبي، واصفين إياه بأنه حطم تطلعات الشعب الليبي لنيل حقه الانتخابي.

جاء ذلك عقب لقاء ضم ممثلي الأحزاب السياسية في ليبيا ولجنة الــ 90 بالعاصمة الليبية طرابلس.

المصدر: RT