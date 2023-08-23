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الخارجية الروسية: موسكو لن تترك هجوم الطائرات الأوكرانية المسيرة دون رد

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الخارجية الروسية: موسكو لن تترك هجوم الطائرات الأوكرانية المسيرة دون رد
Globallookpress Yulii ZozuliaukrinformKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك هجوم كييف على منشآت مدنية في روسيا دون رد.

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جاء ذلك ردا على إسقاط قوات الدفاع الجوي الروسي طائرتين مسيرتين في منطقة كيروفسكي بالقرب من قرية شايكوفكا بعد ظهر اليوم.

وكان حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا قد أعلن في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنى التحتية.

كذلك حاولت طائرات مسيرة مهاجمة موسكو ليلا، فيما تم إسقاط مسيرتين في منطقة موجايسك وخيمكي وأصابت أخرى برجا في مدينة موسكو ولم يصب أحد بأذى، بينما تحطمت نوافذ بعض المباني المجاورة.

كذلك فقد أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة قنبلة على منطقة بيلغورود صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

المصدر: RT

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