 
مباشر

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية غربي روسيا

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية غربي روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwty

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورد جنوبي غربي روسيا.

وأكدت الوزارة أنه تم رصد المسيرة عند الساعة 11:30  وتدميرها، دون وقوع إصابات.

إقرأ المزيد
قتلى بهجوم مسيرة أوكرانية على قرية بمقاطعة بيلغورد الروسية
قتلى بهجوم مسيرة أوكرانية على قرية بمقاطعة بيلغورد الروسية

وفي وقت سابق اليوم، قتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسيرة أوكرانية، ألقت عبوة ناسفة قرب منتجع علاجي في قرية لافي الحدودية مع أوكرانيا في المقاطعة.

وتستهدف قوات كييف بين الحين والآخر بالمسيرات مقار ومنشآت مدنية على الأراضي الروسية انتقاما للخسائر الفادحة التي تتعرض لها قواتها على جبهات دونباس وجنوب أوكرانيا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب يسعى للهيمنة و"بريكس" توسع قدراتها