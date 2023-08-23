الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية غربي روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورد جنوبي غربي روسيا.

وأكدت الوزارة أنه تم رصد المسيرة عند الساعة 11:30 وتدميرها، دون وقوع إصابات.

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وفي وقت سابق اليوم، قتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسيرة أوكرانية، ألقت عبوة ناسفة قرب منتجع علاجي في قرية لافي الحدودية مع أوكرانيا في المقاطعة.

وتستهدف قوات كييف بين الحين والآخر بالمسيرات مقار ومنشآت مدنية على الأراضي الروسية انتقاما للخسائر الفادحة التي تتعرض لها قواتها على جبهات دونباس وجنوب أوكرانيا.

المصدر: RT