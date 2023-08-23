الهند.. مقتل 17 عاملا بانهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 17 عاملا حتفهم إثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء، بمنطقة سايرانج في ولاية ميزورام شمال شرقي الهند.

وذكرت صحيفة hindustan times، أنه كان هناك 40 عامل بناء على الجسر، الذي تم بناؤه لربط السكك الحديدية حتى أيزاول، وقت وقوع الحادث.

وقال ضابط شرطة: "تم انتشال 17 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، ولا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين".

An under-construction railway bridge over river Kurung in Sairang area of #Mizoram collapsed this morning. 17 workers feared dead, confirms Mizoram Chief Minister Zoramthanga. pic.twitter.com/FZZKdKCUHh — Pooja Mehta (@pooja_news) August 23, 2023

وأفاد سابياساتشي دي، كبير مسؤولي العلاقات العامة في شركة Northeast Frontier Railway، بأن الجسر الذي انهار كان جزءا من مشروع السكك الحديدية الهندية لربط جميع عواصم الولايات في المنطقة الشمالية الشرقية، مبينا أن الجسر كان قيد الإنشاء منذ عدة سنوات.

وأضاف: "لم نتأكد بعد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متنه بالفعل عندما وقع الحادث".

Bairabi-Sairang Rail Line {Northeast Frontier zone}



Length - 51.38 km

Project cost - 5021.45 Cr

Number of Tunnels and Bridges - 23 & 130

Number of Stations - 4

Overall Progress 87 %

Total travel time 01.15 hrs

Project Completion Deadline December 2023 pic.twitter.com/9eyG9HI9Wn — 🇮🇳 Amαr (@Amarrrrz) March 24, 2023

وأعرب رئيس وزراء ولاية ميزورام، عن حزنه إزاء الحادث، وقال: "انهار اليوم خط السكة الحديد قيد الإنشاء فوق الجسر في سايرانج.. توفي ما لا يقل عن 15 عاملا، عملية الإنقاذ جارية".

المصدر: hindustan times