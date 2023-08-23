 
مباشر

الهند.. مقتل 17 عاملا بانهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء (فيديو)

أخبار العالم

الهند.. مقتل 17 عاملا بانهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwsw

لقي ما لا يقل عن 17 عاملا حتفهم إثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء، بمنطقة سايرانج في ولاية ميزورام شمال شرقي الهند.

وذكرت صحيفة hindustan times، أنه كان هناك 40 عامل بناء على الجسر، الذي تم بناؤه لربط السكك الحديدية حتى أيزاول، وقت وقوع الحادث.

وقال ضابط شرطة: "تم انتشال 17 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، ولا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين".

وأفاد سابياساتشي دي، كبير مسؤولي العلاقات العامة في شركة Northeast Frontier Railway، بأن الجسر الذي انهار كان جزءا من مشروع السكك الحديدية الهندية لربط جميع عواصم الولايات في المنطقة الشمالية الشرقية، مبينا أن الجسر كان قيد الإنشاء منذ عدة سنوات.

وأضاف: "لم نتأكد بعد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متنه بالفعل عندما وقع الحادث".

وأعرب رئيس وزراء ولاية ميزورام، عن حزنه إزاء الحادث، وقال: "انهار اليوم خط السكة الحديد قيد الإنشاء فوق الجسر في سايرانج.. توفي ما لا يقل عن 15 عاملا، عملية الإنقاذ جارية".

المصدر: hindustan times

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا