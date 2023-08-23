كوريا الجنوبية تدرب مواطنيها على التصرف أثناء الغارات الجوية

أجرت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ ست سنوات تدريبات للمواطنين، على التصرف في حال تعرض البلاد لغارات جوية أو ضربات صاروخية.

التدريبات المدنية استمرت حوالي 20 دقيقة، من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سيئول (5:00 بتوقيت غرينتش)، وتضمنت تدريب إخلاء مدني، بالإضافة إلى تقييد حركة المرور لمدة 15 دقيقة في 216 موقعا محددا في جميع أنحاء البلاد.

وفي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، دوت صفارات الإنذار في شوارع العاصمة سيئول وعدد من المدن أخرى، للإنذار بوقوع غارة جوية، إذ تلقى السكان رسالة من وزارة الداخلية تطلب التحرك إلى أقرب ملجأ، من إجمالي 17 ألف ملجأ.

وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية، أنه تم إجراء تمرين إخلاء أيضا في جميع المدارس في المدينة، ولكن بداخل المدرسة فقط لمنع وقوع حوادث أو إصابات في الطريق إلى أقرب ملجأ.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات الكورية الجنوبية بأن المستشفيات والعيادات ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والطائرات والسفن ووسائل النقل الأخرى ستستمر في العمل كالمعتاد خلال فترة التدريبات.

يشار إلى أن هذه التدريبات تُجرى للمرة الأولى في كوريا الجنوبية منذ أغسطس 2017، كجزء من تدريبات الدفاع المدني، التي ستجري على مدار أربعة أيام، بالتزامن مع التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "درع الحرية 2023".

المصدر: "سبوتنيك"