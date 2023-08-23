بريطانيا تقدم 192 مليون جنيه لأوكرانيا لشراء الوقود النووي

أعلن وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا 192 مليون جنيه استرليني (نحو 245 مليون دولار) لشراء الوقود النووي لمحطاتها الذرية.

وقال شابس لوكالة "رويترز" خلال زيارته لكييف، يوم الثلاثاء، إن "هذه الضمانات التي سنقدمها ستساعد أوكرانيا في ضمان توريدات الوقود النووي دون أن تضطر للحصول عليه عبر روسيا في المستقبل".

وأضاف أن "هذا المبلغ سيضمن أن ذلك سيأتي من مصادر أكثر أمانا بكثير".

وأشار إلى أن من بين الشركات التي ستبيع الوقود النووي لأوكرانيا سيكون كونسورتيوم "Urenco" الدولي الذي تشارك فيه بريطانيا.

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وجدير بالذكر أن أوكرانيا تمتلك حاليا 3 محطات ذرية هي "ريفني" و"خميلنيتسكي" و"جنوب أوكرانيا".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المحطات تستخدم الوقود النووي الروسي، والعقود القائمة حاليا بين الجانب الأوكراني ومؤسسة "روس آتوم" الروسية لا تزال سارية المفعول حتى عام 2025.

وأعلنت أوكرانيا العام الماضي عن قرار التخلي عن شراء الوقود النووي الروسي وتعتزم استبداله بالوقود من إنتاج شركة "Westinghouse" الأمريكية اعتبارا من العام المقبل.

المصدر: وكالات