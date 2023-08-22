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المحكمة العليا في البرازيل تفرض عقوبة السجن على من يتعرضون للمثليين بمضايقات لفظية

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المحكمة العليا في البرازيل تفرض عقوبة السجن على من يتعرضون للمثليين بمضايقات لفظية
Globallookpress
علم البرازيل إلى جانب شعار المثليين
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قضت المحكمة العليا في البرازيل يوم الثلاثاء بأن المضايقات اللفظية التي تستهدف المثليين يعاقب عليها الآن بالسجن.

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وساوى قرار المحكمة الذي صدر بغالبية تسعة أصوات مقابل واحد بين خطاب الكراهية ضد المثليين وخطاب الكراهية العنصرية الذي يعاقب عليه أيضا بالسجن في البرازيل. 

واعتبر القاضي الرئيسي في القضية أديسون فاشين الحكم "ضرورة دستورية لمنح المواطنين العابرين جنسيا المساواة في الحماية" بموجب القانون. 

ورفعت "المؤسسة البرازيلية للمثليين" هذه القضية أمام المحكمة العليا بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية. 

وأشادت النائبة البرازيلية المتحولة جنسيا إريكا هيلتون بالقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "انتصار على رهاب المثليين".

المصدر: "أ ف ب"

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