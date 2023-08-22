الخارجية الأمريكية تعلق على إطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة

رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بإطلاق السلطات المصرية سراح الناشط أحمد دومة، عقب صدور قرار عفو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقة وعدد من النشطاء الآخرين.

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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، أن بلينكن رحب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، بإطلاق سراح دومة ونشاء آخرين ضمن مرسوم العفو الرئاسي.

وأفرجت السلطات المصرية، السبت، عن الناشط أحمد سعد دومة، ضمن قرار عفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وجاء هذا العفو بعد 10 سنوات قضاها دومة في السجن بحكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود لعام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وصدر الحكم عن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وتم تأييده من محكمة النقض في يوليو 2020.

المصدر: سويس إنفو + RT