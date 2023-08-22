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رئيسي يشيد بموقف الجزائر من قضايا الأمة الإسلامية وفلسطين

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رئيسي يشيد بموقف الجزائر من قضايا الأمة الإسلامية وفلسطين
facebook / المجلس الشعبي الوطني
الرئيس الإيراني غبراهيم رئيسي رفقة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي
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أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، بمواقف الجزائر، تجاه قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ووصفها بـ "بالثابتة والصريحة والواضحة".

وأفاد المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في بيان رسمي، بأن رئيسي أكد خلال استقباله لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، بمقر الرئاسة الإيرانية، على أهمية التعاون البرلماني بين الجزائر وإيران، معتبرا إياه دعامة أساسية للتعاون بين البلدين وتحديدا على الصعيد الاقتصادي.

ووفقا للبيان، أعرب رئيسي عن أمله في أن يتخذ كلا البلدين خطوات ملموسة في المجال الاقتصادي، بحيث ترقى إلى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين البلدين".

وشدد الرئيس رئيسي، على أهمية اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية الجزائرية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.

وألمح رئيسي إلى "سعادته بحصول الجزائر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، واعتبرها فرصة ثمينة للدفاع عن القضايا العادلة للأمة".

ومن جانبه، أكد بوغالي لرئيسي أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي، يمكنهما من تبادل الخبرات والتجارب.

 

المصدر: البرلمان الجزائري

 

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