بايدن يعين المحامي السابق لإدارة أوباما مستشارا للبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أن المستشار الجديد للبيت الأبيض سيكون إد سيسكل، المحامي السابق لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي بيان له، أوضح بايدن قائلا: "إن خبرات إد سيسكل العديدة في الخدمة العامة ومسيرته المهنية في الدفاع عن سيادة القانون تجعله الخيار الأمثل للعمل كمستشاري المقبل للبيت الأبيض".

هذا وسيتولى سيسكل منصبه خلال فترة حرجة للبيت الأبيض، حيث يخوض بايدن السباق الرئاسي لإعادة انتخابه وتجري تحقيقات للكونغرس وللقضاء بشأن إدارته وعائلته.

جدير بالذكر أن إد سيسكل ساعد في صياغة الرد على تحقيقات الكونغرس في هجوم بنغازي عام 2012 الذي حصد أرواح أربعة أمريكيين، من بينهم السفير الأمريكي.

المصدر: "أ ب"