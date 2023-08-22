الأمن الأوكراني يداهم أكثر من 200 مركز تجنيد في إطار تحقيق مرتبط بالفساد

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مداهمة أكثر من 200 مركز للتجنيد العسكري، للقضاء على منظومة الفساد التي أتاحت وتتيح لمئات المجندين الفرار من التجنيد الإجباري.

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وذكرت النيابة الأوكرانية عبر "تلغرام"، أن "قوات الأمن رصدت خلال الأشهر الماضية العديد من شبكات تهريب المجندين من الخدمة العسكرية الإجبارية في مختلف أرجاء البلاد، ويتم حاليا تنفيذ أكثر من 200 عملية مداهمة بشكل متزامن".

وأوضحت النيابة، أن المحققين مشتبهون بـ "تورط مسؤولين في مراكز التجنيد العسكرية، ومسؤولين عن الفحوص الطبية والاجتماعية".

ووفقا للنيابة أظهرت التحقيقات تورط العديد من المسؤولين العسكريين الأوكرانيين في مساعدة المواطنين الملزمين بالتجنيد الإجباري في الحصول على شهادات إعاقة أو شهادات تزور عجزهم عن الخدمة مؤقتا، ما يسمح لهم بتأخير الخدمة العسكرية أو تجنبها مقابل دفع رشاوى".

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وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أقال الشهر الجاري، جميع المسؤولين الإقليميين عن التجنيد العسكري، متحدثا عن نظام يسمح بنقل المجندين بشكل غير قانوني إلى الجانب الآخر من الحدود.

وفي نهاية شهر يوليو أعلنت السلطات الأوكرانية، اعتقال مفوض سابق في الجيش كان يشرف على عمليات التعبئة، لتورطه في الفساد، حيث راكم ثروة ضخمة من الرشاوى مقابل منح إعفاءات من التجنيد.

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المصدر: أ ف ب