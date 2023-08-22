البيت الأبيض: بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة العشرين

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن، سيدعو إلى إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال قمة "مجموعة العشرين" المقررة في نيودلهي الشهر المقبل.

وأوضح سوليفان أن بايدن "سيركز جزءا كبيرا من طاقته أثناء وجوده هناك على تحديث مصارف التنمية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

كما أكد سوليفان على أن بايدن، سيحضر قمة "مجموعة العشرين" في سبتمبر المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

هذا وأعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، أنه لم تتم دعوة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لحضور قمة "مجموعة العشرين"، لأنها تعقد للبحث الاقتصادي الدولي وليس الأمن العالمي.

كما قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في وقت سابق، إن بلاده ستأخذ زمام المبادرة في معالجة مختلف المشاكل التي يواجهها المجتمع الدولي، خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2025.

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المصدر: أ ف ب