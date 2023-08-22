البيت الأبيض: بايدن سيحضر قمة مجموعة العشرين بالهند

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن، سيحضر قمة "مجموعة العشرين" في شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وذكر سوليفان، للصحفيين أن "الرئيس بايدن سيزور العاصمة نيودلهي بالهند، في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 سبتمبر، لحضور قمة مجموعة العشرين".

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

هذا وأعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، في وقت سابق، أنه لم تتم دعوة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لحضور قمة "مجموعة العشرين"، لأنها تعقد لبحث الاقتصادي الدولي وليس الأمن العالمي.

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المصدر: نوفوستي