كييف تؤكد استلامها الدفعة الأولى من صواريخ SCALP الفرنسية

صرح السفير الأوكراني لدى فرنسا فاديم أوملتشينكو بأن كييف استلمت الدفعة الأولى من صواريخ SCALP من باريس، وأنه يجري التفاوض حول صواريخ أخرى بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي لكييف.

ولفت السفير الأوكراني إلى أن فرنسا "تبدي مجهودا جيدا" بوتيرة تسليم هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، وأنها ستستمر في إرسال دفعات أخرى منها.

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن خلال قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي، نية بلاده تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعتزم فرنسا تزويد أوكرانيا بـ50 صاروخا SCALP يمكن تزويد المقاتلات الأوكرانية السوفيتية بها.

وحذرت روسيا من أن قرار باريس تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، خطوة متعمدة نحو التصعيد في أوكرانيا.

المصدر: وكالات