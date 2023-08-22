وصول وزير الخارجية الروسي إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة "بريكس"

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرو صباح اليوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا، لحضور قمة "بريكس".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيمثل روسيا في اجتماعات قمة "بريكس".

وفي وقت سابق أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة "بريكس" بصيغتها الـ15، عبر تقنية الفيديو.

وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبورغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، وتمت دعوة زعماء 54 دولة لحضورها.

ومن المتوقع أن تكون مسألة توسيع المنظمة والانتقال إلى العملات الوطنية في المعاملات التجارية بين أعضائها، على رأس جدول أعمال هذه القمة.

وتضم مجموعة "بريكس"، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتشكل مساحة دولها ربع مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40% من سكان الأرض.

المصدر: RT