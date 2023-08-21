رئيس وزراء كندا ينتقد موقع "فيسبوك" لحجبه أنباء حرائق الغابات في بلاده

اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو موقع "فيسبوك" يوم الاثنين بتقديم أرباحه على سلامة الأفراد خلال حالات الطوارئ التي نتجت عن موسم حرائق الغابات القياسي في كندا.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي في كورنوال بجزيرة الأمير إدوارد "في الوقت الحالي، وفي حالة الطوارئ حيث تكون المعلومات المحلية المحدثة أكثر أهمية من أي وقت مضى، يضع فيسبوك أرباح الشركة قبل سلامة الأفراد".

وأضاف "من غير المعقول أن تختار شركة مثل فيسبوك أن تضع أرباح الشركة قبل ضمان تقديم المؤسسات الإخبارية المحلية معلومات محدثة للكنديين".

وكانت "ميتا"، الشركة الأم لموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، أعلنت في وقت سابق من هذا الصيف أنها ستفي بوعدها بحجب المحتوى الإخباري من كندا على منصاتها بسبب قانون كندي جديد يلزم عمالقة التكنولوجيا بسداد أموال لدور النشر مقابل ربط المحتوى الخاص بهم عبر الإنترنت أو إعادة توظيفه بطريقة أخرى.

وتسببت الحرائق المستعرة في كندا في نزوح عشرات الآلاف من الأفراد من منازلهم وهددت مدنا مثل يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، فيما خضع حوالي 30 ألف شخص لأوامر الإجلاء في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

المصدر: "أسوشيتد برس"