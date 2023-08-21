أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بنسبة 10%

كشفت بيانات بورصة لندن "ICE"، عن تسجيل ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا، خلال عمليات التداول يوم الاثنين بنسبة 9.7%، لتصل إلى 450 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحسب بيانات البورصة، افتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر (الأقرب) على مؤشر TTF (الموجود في هولندا) التداول عند 478.1 دولار (بزيادة مقدارها 16.5%) لكل ألف متر مكعب، والذي أصبح السعر الأقصى لليوم.

وكان أدنى سعر يوم الإثنين 427.9 دولارا (بزيادة مقدارها 4.3%)، كما تم تداول أحدث العقود الآجلة عند 450.1 دولار (بزيادة مقدارها 9.7%)، وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق الذي وصل 410.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكان نمو الأسعار مدفوعا بتقارير عن إضرابات محتملة من قبل عمال مصنع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وذكرت وكالة "رويترز" يوم الأحد، أن النقابات الأسترالية في منصات الغاز البحرية التابعة لمجموعة "Woodside Energy Group" أعلنت عن خطط للإضراب في 2 سبتمبر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل إمداد 10% من صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال.

كما تجاوزت أسعار الغاز يوم الأربعاء الماضي ولأول مرة منذ 21 يونيو عتبة 450 دولارا للألف متر مكعب، وخلال التداولات ارتفعت إلى ما يقرب من 500 دولار.

وفي السياق ذاته، سجلت شحنات النفط الروسية إلى الصين في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، زيادة بنسبة 25.2%،ض كما زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 62.7%.

ووفقا للبيانات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، زادت شحنات النفط الروسي إلى البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة 25.2% على أساس سنوي، متجاوزة 60.6 مليون طن، في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 62.7% لتصل إلى 4.46 مليون طن، وزاد توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب ضعفين تقريبا.

المصدر: RT + نوفوستي