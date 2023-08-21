نتنياهو ولابيد يلتقيان "لتحديث أمني" بعد عملية الخليل

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع زعيم المعارضة يائير لابيد، للحصول على "تحديث أمني" في ظل الهجوم على جبل الخليل.

وفي ظل هجوم إطلاق النار في جبل الخليل، التقى نتنياهو، مع زعيم المعارضة يائير لابيد.

كما وصل رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، إلى موقع العملية في جنوب جبل الخليل حيث يجري في الميدان تحقيقا أوليا وتقييما للوضع الأمني.

هذا وقد اعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس، بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق للنار أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة ثان في مستوطنة كريات أربع بالخليل.

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المصدر: وكالات