رئيس وزراء السويد يعلن رفض تزويد كييف بطائرات "غريبن"

أعلن رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، أن بلاده لا تخطط لتزويد أوكرانيا بطائرات "غريبن"، بسبب الحاجة لها لضمان أمن السويد.

وأشار إلى أن ستوكهولم حاليا "ليست في وضع يسمح لها بذلك" وأن بلاده لم تلتحق بـ"الناتو" بعد ومضطرة الآن للتفكير في أمنها.

إقرأ المزيد

وكان وزير دفاع السويد قد أعلن بلاده تبحث "بروح إيجابية" طلب أوكرانيا السماح لطياريها بتجربة الطائرة المقاتلة السويدية، دون إرسال أي طائرات من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

المصدر: RT + وكالات