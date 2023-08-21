 
مباشر

رئيس وزراء السويد يعلن رفض تزويد كييف بطائرات "غريبن"

أخبار العالم

رئيس وزراء السويد يعلن رفض تزويد كييف بطائرات
الطائرة السويدية المقاتلة من طراز "ياس39 غريبن".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwfi

أعلن رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، أن بلاده لا تخطط لتزويد أوكرانيا بطائرات "غريبن"، بسبب الحاجة لها لضمان أمن السويد.

وأشار إلى أن ستوكهولم حاليا "ليست في وضع يسمح لها بذلك" وأن بلاده لم تلتحق بـ"الناتو" بعد ومضطرة الآن للتفكير في أمنها.

إقرأ المزيد
الدنمارك تؤكد تلقيها إذن واشنطن لتزويد كييف بطائرات
الدنمارك تؤكد تلقيها إذن واشنطن لتزويد كييف بطائرات "إف-16"

وكان وزير دفاع السويد قد أعلن بلاده تبحث "بروح إيجابية" طلب أوكرانيا السماح لطياريها بتجربة الطائرة المقاتلة السويدية، دون إرسال أي طائرات من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا