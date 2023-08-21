شهد البرلمان الدنماركي واقعة محرجة للرئيس الأوكراني وزوجته، حيث تم اقتيادهما إلى قاعة جانبية بدلا من الرئيسية، وحفظا لماء وجهه استقبلا بتصفيق حار.

بدا الأمر كمشهد مسرحي معتاد للرئيس الأوكراني الممثل الكوميدي السابق زيلينسكي، فيما أحاطته عدسات المصورين وكاميرات القنوات التلفزيونية، دون أن تتمكن تلك العدسات أو حتى التصفيق الحار من خلق واقع آخر غير الموجود على أرض المعركة، حيث خسر الشعب الأوكراني مئات آلاف القتلى بجريرة قرارات أمريكية غربية ينفذها نظام كييف بحذافيرها خدمة لمصالح الغرب.

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من جانبه قال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن إن الدنمارك سوف تسلم 19 طائرة إلى أوكرانيا على دفعات، حيث تصل الطائرات الست الأولى بحلول العام الجديد، ثم ثمان أخرى عام 2024، والخمسة المتبقية تصل أوكرانيا عام 2025. أشاد زيلينسكي بالقرار وقال إنه "تاريخي للغاية، وقوي وملهم لنا".

ويؤكد الجيش الروسي أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقق كافة أهدافها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية منذ بداية هجومها المضاد، تكبدت أكثر من 43 ألف جندي، وأكثر من 4900 قطعة سلاح، و26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة ودبابة بينها 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، و7 دبابات فرنسية بعجلات AMX، و21 مدرعة مشاة "برادلي" أمريكية.

المصدر: RT