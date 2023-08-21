صحيفة "Times of India": الطلاب الهنود يتعرضون للمضايقة في أوكرانيا لأسباب سياسية

أفادت صحيفة The Times of India بتعرض الطلاب الهنود للتضييق والاعتداءات من أوساط مختلفة في أوكرانيا، بدعوى تضامن الهند مع روسيا ودعمها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وكتبت الصحيفة The Times of India في موقعها أن العداء ضد الطلاب الهنود الذين يدرسون في أوكرانيا اشتد مع بدء الهجوم الأوكراني المضاد، حيث قال أحد الطلاب الهنود للصحيفة: "يطلب السكان منا مغادرة البلاد، وساءت الأمور في الأسابيع الثمانية الماضية أو نحو ذلك".

وتم إجلاء حوالي 18 ألف طالب هندي من أوكرانيا عام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية، إلا أن 3400 طالب عادوا لاستكمال تعليمهم.

وأضاف طالب آخر: "يقول لنا السكان: أنتم الهنود أصدقاء جيدون لروسيا... ارحلوا إلى بلادكم".

وعلق طالب آخر: "نعيش في خوف دائم، حيث أحيانا لا يبيعنا أصحاب المتاجر احتياجاتنا، وأحيانا يتصرف معنا الموظفون بوقاحة".

المصدر: The Times of India