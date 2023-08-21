 
مباشر

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في كالوغا غربي روسيا

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في كالوغا غربي روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwdb

أعلن فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا إسقاط الدفاعات الجوية مسيّرة أوكرانية في منطقة كيروفسكي بالمقاطعة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

وأضاف أنه رغم الظروف الجوية الصعبة، أحبطت الدفاعات الروسية هجوم المسيرة وأسقطتها.

إقرأ المزيد
إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في ضواحي موسكو
إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في ضواحي موسكو

وفي وقت سابق من صباح اليوم أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا موسكو، حيث تم تدمير إحداهما في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية والثانية قرب مدينة إيسترا شمال غربي موسكو.

وفي مقاطعة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا، أعلن فاسيلي غولوبيف حاكم المقاطعة أن صوت الانفجار العنيف الذي سمع في مدينة روستوف عاصمة المقاطعة صباح اليوم، نجم عن اختراق طائرة حربية روسية جدار الصوت، حيث تواصل الطائرات الروسية قصف قوات كييف على الجانب الأوكراني من الحدود المحاذية للمنطقة.

وأحبطت الدفاعات الروسية أمس الأحد، في مقاطعتي روستوف على الدون وبيلغورد جنوب غربي روسيا هجوما بالمسيرات الأوكرانية، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا