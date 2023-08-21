الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في كالوغا غربي روسيا

أعلن فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا إسقاط الدفاعات الجوية مسيّرة أوكرانية في منطقة كيروفسكي بالمقاطعة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

وأضاف أنه رغم الظروف الجوية الصعبة، أحبطت الدفاعات الروسية هجوم المسيرة وأسقطتها.

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وفي وقت سابق من صباح اليوم أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا موسكو، حيث تم تدمير إحداهما في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية والثانية قرب مدينة إيسترا شمال غربي موسكو.

وفي مقاطعة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا، أعلن فاسيلي غولوبيف حاكم المقاطعة أن صوت الانفجار العنيف الذي سمع في مدينة روستوف عاصمة المقاطعة صباح اليوم، نجم عن اختراق طائرة حربية روسية جدار الصوت، حيث تواصل الطائرات الروسية قصف قوات كييف على الجانب الأوكراني من الحدود المحاذية للمنطقة.

وأحبطت الدفاعات الروسية أمس الأحد، في مقاطعتي روستوف على الدون وبيلغورد جنوب غربي روسيا هجوما بالمسيرات الأوكرانية، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.

المصدر: RT